СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-24T08:04:17+03:00

Водитель фуры, которая упала с обрыва, погиб в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза

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На трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе произошла трагедия. Водители, проезжавшие затяжной спуск на 96 километре дороги, стали случайными очевидцами ДТП. 32-летний водитель грузовика «Ниссан Дизель» не справился с управлением, фура пробила ограждения и упала в обрыв с высоты более 50 метров.

- Мужчина, находившийся за рулем грузовика, погиб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 18-летний пассажир получил травмы, его доставили в больницу.

По предварительной версии, из-за перегрева у машины отказали тормоза. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU