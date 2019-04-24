Водитель фуры, которая упала с обрыва, погиб в Слюдянском районе
На трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе произошла трагедия. Водители, проезжавшие затяжной спуск на 96 километре дороги, стали случайными очевидцами ДТП. 32-летний водитель грузовика «Ниссан Дизель» не справился с управлением, фура пробила ограждения и упала в обрыв с высоты более 50 метров.
- Мужчина, находившийся за рулем грузовика, погиб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 18-летний пассажир получил травмы, его доставили в больницу.
По предварительной версии, из-за перегрева у машины отказали тормоза. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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