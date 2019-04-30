Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка
Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, тут же начали выводить воспитанников из здания. Еще до приезда пожарных им удалось самостоятельно вывести всех ребят, а это 56 человек. Выбегали в футболках. Хорошо, что за окном уже плюсовые температуры.
Тревога не была ложной. Горел кабинет на втором этаже.
- Пожарные звена газодымозащитной службы, проверив все помещения на наличие людей, в течение нескольких минут ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Пожар уничтожил мебель и стеллажи в комнате.
Огнеборцы отметили слаженную работу персонала и начали проверку.
- В настоящее время на месте пожара работают эксперты пожарно-технической лаборатории, - отмечают в ведомстве.
Как отмечают работники центра, помещение на момент возгорания было закрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU