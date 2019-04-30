Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка

СЕГОДНЯ 04:22 2019-04-30T04:32:14+03:00

Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском центре Шелехова проводится проверка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Никто из воспитанников не пострадал

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Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, тут же начали выводить воспитанников из здания. Еще до приезда пожарных им удалось самостоятельно вывести всех ребят, а это 56 человек. Выбегали в футболках. Хорошо, что за окном уже плюсовые температуры.

Тревога не была ложной. Горел кабинет на втором этаже.

- Пожарные звена газодымозащитной службы, проверив все помещения на наличие людей, в течение нескольких минут ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Пожар уничтожил мебель и стеллажи в комнате.

Огнеборцы отметили слаженную работу персонала и начали проверку.

- В настоящее время на месте пожара работают эксперты пожарно-технической лаборатории, - отмечают в ведомстве.

Как отмечают работники центра, помещение на момент возгорания было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU