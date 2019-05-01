2019-05-01T04:52:54+03:00
Происшествия

Вора, укравшего банковскую карту из комнаты в санатории, поймали в Иркутске

Он вошел в одну из комнат и похитил кошелек жительницы Зимы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вора, укравшего банковскую карту из комнаты в санатории, поймали в Иркутске.Вора, укравшего банковскую карту из комнаты в санатории, поймали в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию Иркутска обратилась 42 – летняя жительница города Зима. Женщина рассказала сыщикам, что приехала в областной центр, чтобы поправить свое здоровье в одном из местных санаториев. Когда женщина была на процедурах, кто-то вошел в ее комнату и украл кошелек с деньгами и банковской картой. По ее словам, неизвестный снял с ее счета более 7 тысяч рублей. Полицейские смогли выйти на след вора и задержать его.

- Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На допросе он признал свою вину.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Кража» и проверяют иркутянина на причастность к другим аналогичным преступлениям. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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