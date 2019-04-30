СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-30T10:23:54+03:00

Водителя мусоровоза, выехавшего на тротуар и не пропустившего пешеходов с коляской, поймали в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В соцсетях появился ролик, на котором семейная пара с коляской идет по пешеходному переходу на улице Нижняя Набережная и внезапно останавливается. Причиной, по которой встали взволнованные пешеходы, оказался мусоровоз. Многотонная машина выехала на тротуар и промчалась мимо пешедного перехода. Полицейские смогли найти и задержать водителя грузовика. Им оказался 31-летний мужчина

- Передо мной притормозил автомобиль, чтобы уйти от столкновения, я ушел на газон и остановился, чтобы убедиться, что никто не пострадал, - рассказал водитель инспекторам ГИБДД. - Я не знал, что эта ситуация является ДТП, поэтому не стал вызывать полицейских.

Нарушителю правил дорожного движения выписали два штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU