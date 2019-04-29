Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе
Водители, проезжавшие через лес по дороге возле поселка Плишкино, увидели на обочине перевернутый трактор. Рядом с техникой нашли и тело ее погибшего шофера.
- Им оказался 43-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, водитель трактора Т-40АМ не справился с управлением и врезался в дерево.
Сыщики полагают, что от удара техника перевернулась, от полученных травм водитель погиб на месте. Полицейские выясняют все подробности случившегося, проводится доследственная проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутской области поезд сбил человека. Ведется следственная проверка. (подробности).
На заливе Якоби в Иркутске под лед провалились парень и девушка. Они были пьяны. (подробности).
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Зиме: пострадали два человека. Водитель внедорожника выехал на красный сигнал светофора. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU