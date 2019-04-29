СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-29T06:09:02+03:00

Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением

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Водители, проезжавшие через лес по дороге возле поселка Плишкино, увидели на обочине перевернутый трактор. Рядом с техникой нашли и тело ее погибшего шофера.

- Им оказался 43-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, водитель трактора Т-40АМ не справился с управлением и врезался в дерево.

Сыщики полагают, что от удара техника перевернулась, от полученных травм водитель погиб на месте. Полицейские выясняют все подробности случившегося, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU