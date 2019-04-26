СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-26T13:08:48+03:00

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Зиме: пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Зиме произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, водитель «Тойоты Ленд Крузер» выехал на перекресток, на красный сигнал светофора, где столкнулся с автобусом.

- Две пассажирки «ПАЗа» получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 45-летняя женщина и девочка пяти лет сами обратились за помощью медиков.

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU