Наноматериалы, телескопы и космическая погода: проекты иркутских ученых получили гранты Президента России

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-01T08:38:45+03:00

Пять проектов молодых ученых победили в направлениях «Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании», «Технические и инженерные науки» и «Сельскохозяйственные науки»

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Получить гранты Президента России на исследования непросто, это признание ценности направления и значимости научной школы, ведь в конкурсах участвуют ученые всей страны. Выделять средства на проекты, которые Совет по грантам признал победившими, будут два года. Для кандидатов наук, а сейчас речь о молодых ученых, сумма поддержки в год составит 600 тысяч рублей.

Выделили пять проектов ИНЦ СО РАН. Два из них проводятся в Институте геохимии им. А. П. Виноградова. Старший научный сотрудник кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Канева занимается исследованиями группы редких силикатов из пород чароитового комплекса Мурунского щелочного массива, богатого редкими минералами. Это должно помочь в понимания сущности геологических процессов, приводящих к образованию массивов. Не исключено, что во время работы будут обнаружены новые разновидности минералов

Ее коллега Артем Машаков - из тех, кто золото и серебро ищет в горах. На территории Северного Приохотья это непросто, обычные правила не работают. Нужно найти новые методы поиска месторождений, оценки содержания золота и серебра на этой территории. В том, что Северное Приохотье ими богато, сомневаться не приходится.

А в Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО РАН будут изучать влияние композитных материалов из наночастиц на взаимодействия растений и микробов. Объектом исследования будет картофель и возбудители кольцевой гнили. Нужно найти новые вещества, которые заменят опасные пестициды. Такую амбициозную задачу ставит перед собой научный сотрудник лаборатории растительно-микробных взаимодействий СИФИБР кандидат биологических наук Алла Перфильева. Поиском агентов для оздоровления культурных растений в СИФИБР СО РАН занимаются более десяти лет. Нанокомпозиты для исследований синтезировали их коллеги из Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского.

"Добро" на исследования, связанные с космосом, получили в Институте солнечно-земной физики СО РАН. Так, усовершенствованием специальной оптики для сложнейших астрономических телескопов занимается научный сотрудник лаборатории строения солнечной атмосферы Института солнечно-земной физики СО РАН кандидат физико-математических наук Артем Шиховцев. Новые методы станут основой для адаптивной оптической системы крупного солнечного вакуумного телескопа-коронографа, который модернизируется в рамках Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

Второй проект ИСЗФ СО РАН, получивший поддержку, посвящен исследованию влияния факторов космической погоды и помех на точность навигационных спутниковых систем - таких. как ГЛОНАСС и ее зарубежные аналоги. Системы сегодня широко внедряются в различных отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и в повседневной жизни человека. Требования к их точности и стабильности постоянно возрастают. Изучением сбоев, связанных с космической погодой, занята научный сотрудник лаборатории развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы отдела физики околоземного космического пространства ИСЗФ СО РАН Анна Сергеевна Ясюкевич.

По материалам пресс-службы ИНЦ СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU