2019-05-05T11:42:12+03:00
Общество

Дни памяти: в Иркутске на кладбища ходят дополнительные автобусы

Специальные маршруты организованы с 4 по 7 мая
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
В Родительский день 7 мая, на кладбища Иркутска отправятся специальные автобусы.В Родительский день 7 мая, на кладбища Иркутска отправятся специальные автобусы.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Традиционно через неделю. после Великого поста православные едут на кладбища. Убирать могилы, поминать умерших родственников. И всегда для удобства горожан в эти дни пускают дополнительные автобусные маршруты. В этот раз также все организовано максимально для удобства жителей Иркутска.

- С четвертого по седьмое мая в Иркутске будут организованы специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в городской администрации. - С 4 по 6 мая автобусы будут ходить с 9.00 до 19.00, в Родительский день, 7 мая - до 20.00.

Кроме того, три частных автобуса в майские дни памяти будут отправляться на Смоленское кладбище с остановки «Бульвар Рябикова» в микрорайоне Синюшина гора.

Полный список специальных автобусных маршрутов с точным указанием направлений движения читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тело мужчины, утонувшего в районе Теплых озер Иркутска, найдено
Стал известен доход главы Бурятии Алексея Цыденова
Медвежонок Умка ищет своих: для найденыша в иркутской зоогалерее подыщут новый дом
Проблемы с ипотекой: 1,3% иркутян не могут платить за купленное в кредит жилье
Тепло и сильный ветер: чрезвычайная опасность пожара в лесах установилась в Иркутской области
Шесть человек перевернулись на лодке на Теплых озерах в Иркутске
ВХЛ: ангарский «Ермак» продлил контракты с 12 хоккеистами и пригласил новичков
Житель Тулуна, организовавший игровой салон в центре города, отделался условным сроком
Крупное ДТП под Ангарском: пенсионерка пострадала в столкновении трех автомобилей
Разбирал по бревнышку: житель Бурятии украл у соседки сруб деревянного дома
Уехал помогать другу и не вернулся: 35-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
За сутки мошенники обманули шесть доверчивых жителей Иркутской области
В Иркутске 4 мая откроют мотосезон, состоится театральная премьера и не только
На Иркутском водохранилище затонули два судна
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут 18 мая в Иркутске
Школьник, пропавший в Ангарске, найден