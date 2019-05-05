Дни памяти: в Иркутске на кладбища ходят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-05T11:42:12+03:00

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Традиционно через неделю. после Великого поста православные едут на кладбища. Убирать могилы, поминать умерших родственников. И всегда для удобства горожан в эти дни пускают дополнительные автобусные маршруты. В этот раз также все организовано максимально для удобства жителей Иркутска.

- С четвертого по седьмое мая в Иркутске будут организованы специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в городской администрации. - С 4 по 6 мая автобусы будут ходить с 9.00 до 19.00, в Родительский день, 7 мая - до 20.00.

Кроме того, три частных автобуса в майские дни памяти будут отправляться на Смоленское кладбище с остановки «Бульвар Рябикова» в микрорайоне Синюшина гора.

Полный список специальных автобусных маршрутов с точным указанием направлений движения читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU