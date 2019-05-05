Тело мужчины, утонувшего в районе Теплых озер Иркутска, найдено

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-05T13:29:32+03:00

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Поисковые работы на реке Ангара в районе Теплых озер завершены. Шестой пассажир перевернувшейся лодки найден мертвым.

- Поиски велись со вчерашнего дня, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Акваторию обследовали водолазы. Сегодня тело мужчины нашли и передали полиции.

Напомним, металлическая моторная лодка перевернулась 4 мая примерно в 150 метрах от берега. В ледяной воде оказались шестеро человек — трое женщин и трое мужчин. Все они были без спасательных жилетов. На помощь утопающим, после звонка очевидцев, примчался конструктор суперскоростных аэролодок Леонид Телегин. Повезло, что он был неподалеку. Ему удалось спасти только пятерых.

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ИСТОЧНИК KP.RU