СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-06T06:58:42+03:00

Еще 68 лесных пожаров потушили с начала мая в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По последним данным, в Приангарье горит четыре очага, еще семь локализовали

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В Иркутской области продолжается сезон лесных пожаров. Вот и ветреная погода, стоявшая в первые дни майских каникул, только сильнее раздувала пламя. Так с 1 по 5 мая в Приангарье потушили 68 лесных пожаров.

- На 6 мая в регионе действует еще четыре очага на площади около 2 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме этого локализовали семь пожаров, два – в Тулунском районе, по - одному в Жигаловском, Иркутском, Усть-Удинском, Зиминском и Тайшетском районах.

В тушении принимали участие более 300 человек, среди них пожарные десантники, лесничие и добровольцы, а также 92 единицы техники. За обстановкой в тайге следят и с воздуха. С неба пламя ищут три Ан-2 и один легкомоторный самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU