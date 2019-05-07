2019-05-07T12:32:16+03:00
Общество

Еще одной школе запретили выдавать аттестаты в Иркутской области

Документ об образовании им будут выдавать в соседней школе
Олег ФЕДОРОВ
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Не смогут получить аттестаты 9-классники еще одной школы в Иркутской области.Не смогут получить аттестаты 9-классники еще одной школы в Иркутской области.
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Служба по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области лишило аккредитации среднеобразовательную школу в поселке Шилкино Тайшетского района Иркутской области. Правда это решение касается только уровня основного общего образования. То есть с 5 по 9 класс.

А случилось это из-за того, что ученики 7 параллели не смогли справиться с итоговым экзаменом по математике. Уровень оценок оказался намного ниже заявленных показателей.

- Ученики 7 классов не смогли преодолеть минимальный порог, который необходим для подтверждения аттестации. – сообщили в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Выпускники же 9 классов продолжат обучение в Шилкинской школе, но смогут получить аттестат зрелости только в соседней школе № 23 Тайшета. Если ученики старших классов смогут повторно написать тест на положительные оценки школа восстановит свою аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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