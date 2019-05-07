Квартиру, где торговали наркотиками, нашли полицейские в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-07T15:00:09+03:00

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37-летний житель Саянска решил податься в рантье. Но сдавал квартиру в городе Зима Иркутской области он не простым постояльцам, а с сильной наркотической зависимостью. За это благодарные посетители его логова, платили ему продуктами питания и алкоголем.

Его соседи подобным гостеприимством не отличались и решили обратиться в ближайшее отделение полиции. Оперативники заглянули как раз в самый разгар веселья.

- Во время обыска в квартире нашли и и изъяли вещество растительного происхождения, а также приспособления, предназначенные для употребления наркотиков, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Вес изъятого вещества составил около 7 граммов.

На хозяина наркопритона завели уголовное дело по статье за содержание притона для потребления наркотических средств. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU