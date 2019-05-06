2019-05-06T15:05:26+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Краун спровоцировал аварию с тремя автомобилями

На пересечении улиц Советская и Ядринцева он не уступил дорогу Тойоте Пробокс и Ленд Роверу [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Краун спровоцировал аварию с тремя автомобилями. Фото: группа "ДТП 38 RUS".ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Краун спровоцировал аварию с тремя автомобилями. Фото: группа "ДТП 38 RUS".
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Крупная авария произошла днем, 6 мая, на пересечении улиц Советская и Ядринцева в Иркутске. Около 15 часов там столкнулись сразу три автомобиля. Выяснилось, что ДТП спровоцировал водитель Тойоты Краун. Поворачивая с Советской на Ядринцева, он не уступил дорогу встречным Тойоте Пробокс и Ленд Роверу и столкнулся с ними.

- Пострадали 25-летний водитель и 29-летний пассажир, находившиеся в салоне Пробокса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительным данным водитель Крауна был пьян. Точно это подтвердится, когда придут результаты медосвидетельствования.

Во всех причинах аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: группа "ДТП 38 RUS".

Фото: группа "ДТП 38 RUS".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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