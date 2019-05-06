ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Краун спровоцировал аварию с тремя автомобилями

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-06T15:05:26+03:00

На пересечении улиц Советская и Ядринцева он не уступил дорогу Тойоте Пробокс и Ленд Роверу [фото]

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла днем, 6 мая, на пересечении улиц Советская и Ядринцева в Иркутске. Около 15 часов там столкнулись сразу три автомобиля. Выяснилось, что ДТП спровоцировал водитель Тойоты Краун. Поворачивая с Советской на Ядринцева, он не уступил дорогу встречным Тойоте Пробокс и Ленд Роверу и столкнулся с ними.

- Пострадали 25-летний водитель и 29-летний пассажир, находившиеся в салоне Пробокса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительным данным водитель Крауна был пьян. Точно это подтвердится, когда придут результаты медосвидетельствования.

Во всех причинах аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: группа "ДТП 38 RUS".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупное ДТП под Ангарском: пенсионерка пострадала в столкновении трех автомобилей

Серьезная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь», вблизи Ангарска, 4 мая. В 13.30 часов в районе 1830 километра столкнулись сразу три автомобиля. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU