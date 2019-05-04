2019-05-04T10:54:12+03:00
Авто

Крупное ДТП под Ангарском: пенсионерка пострадала в столкновении трех автомобилей

На трассе «Сибирь» столкнулись две легковушки и грузовик [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП под Ангарском: пенсионрка пострадала в столкновении трех автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Крупное ДТП под Ангарском: пенсионрка пострадала в столкновении трех автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь», вблизи Ангарска, 4 мая. В 13.30 часов в районе 1830 километра столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации водитель минивэна Тойота Ноах, выезжая со стороны Ангарска на федеральную трассу, не пропустил грузовик Исудзу Форвард, который ехал из Усолья-Сибирского в Иркутск, и врезался в него. После удара, грузовик опрокинулся на встречную полосу, где в этот момент проезжал универсал Ниссан Ад.

- В аварии пострадала 65-летняя пассажирка Ниссана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ее с различными травмами доставили в ангарскую больницу.

Во всех причинах этого ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД, которые работают на месте аварии и регулируют движение.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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