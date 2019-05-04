МВД: установлены личности виновников пожара в иркутском ТРЦ «Сильвер Молл»

В Иркутске продолжают выяснять причины пожара в крупнейшем торгово-развлекательном центре города «Сильвер Молл». Полицейским стали известны новые сведения о вероятных виновниках возгорания.

- Причиной пожара могла стать человеческая небрежность и нарушения правил пожарной безопасности конкретными людьми, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кстати, их личности уже установлены. По всем выявленным фактам проводится проверка.

Напомним, крупный пожар в «Сильвер Молле» произошел 2 мая, около 12 часов дня. Уже через несколько минут из здания эвакуировались более 2 тысяч человек. На момент прибытия спасателей из-под кровли ТРЦ шел густой черный дым. Огонь успел повредить кровлю здания на площади 20 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших удалось избежать.

Из ТРЦ эвакуировались более 2 тысяч человек.

Сразу после ЧП «Сильвер Молл» закрыли, и в тот же день стали появляться возможные причины пожара. Грешили на что угодно и кого угодно, начиная от неисправности проводки, брошенного второпях окурка или неаккуратных действий повара из местного восточного кафе. Но эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Иркутской области выдвинули версию, что пожар начался на крыше здания. Оттуда эксперты взяли кусок сгоревшего утеплителя обшивки крыши здания, на котором были обнаружены следы нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит точно определить, что это за вещество.

- Основной версией возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания, - заключил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Кстати, весной 2018 года ТРЦ «Сильвер Молл» закрывали из-за нарушений требований пожарной безопасности. (Подробности)