ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске, в котором произошел пожар, уже закрывали из-за нарушений безопасности

Утро 2 мая город провел в тревоге. Пожар в ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске! Один из крупнейших в городе торговых центров окутан клубами черного дыма. А в здании десятки бутиков и павильонов, кафе, кинотеатр, где как раз начались сеансы. Всем еще памятна трагедия кемеровской «Зимней вишни»...

По счастью, эвакуация их ТРЦ «Сильвер Молл» прошла в считанные минуты. Из торгового центра пришлось вывести, по данным регионального МЧС, около двух тысяч посетителей.

Эвакуированные из ТРЦ "Сильвер Молл" посетители ждали открытия и снимали происходящее на камеру.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Мы услышали тревогу, когда работали, - рассказывают продавцы корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске. - Паники никакой не было, все спускались по лестницам, шутили, смеялись. Думали, тревога учебная. А когда вышли на улицу, тогда уже поняли, что все серьезно - увидели клубы черного дыма. Видимо, очаг огня находился неподалеку от нас, в соседнем кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706483" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске: очевидцы рассказывают.Юлия ПЫХАЛОВА

Пожар в ТРЦ "Сильвер Молл" начался здесь, в кафе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кафе, о котором рассказывают парни — узбекская чайхана, расположенная на четвертом этаже, под самой крышей здания. Когда в ТРЦ «Сильвер Молл» снова запустили посетителей, вместе с ними в здание поднялись и корреспонденты «КП». Обугленный угол кухни, запах горелого пластика, все залито водой ( пожарные тушили с крыши, рядом с кафе занялась и кровля на площади около 20 квадратных метров)...Да, огонь начался именно здесь. Почему — еще предстоит уточнить дознавателям, может, проводка замкнула,может, еще что нарушили. Главное, все обошлось. Вовремя заметили, вовремя вывели людей, вовремя потушили и находившийся на этом же, четвертом, этаже, кинозал не пострадал.

Пожарные быстро справились с тушением огня в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС региона поминутно восстанавливает хронику событий: в 12.19 поступило сообщение о пожаре, в 12.20 началась эвакуация, а к зданию уже мчались полицейские и пожарные машины. В 12.44 все потушили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706484" frameborder="0"></iframe> В Иркутске произошел пожар в торговом центре "Сильвер Молл".

Когда начался пожар, над зданием ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске клубился черный дым.

Ничего страшного? Как сказать.

«А вдруг?! А если бы не заметили вовремя?», - не дает покоя. Тем более ТРЦ «Сильвер Молл» - «завсегдатай» в сводках проверок, нарушений и ЧП. В прошлом году недавно построенный торговый центр отметился проблемами с пожарной безопасностью как минимум трижды.

В апреле, во время массовых проверок торговых центров, его закрывают,по решению суда. Через неделю торговля в популярном ТРЦ возобновляется — все вроде Приведено в норму, остаются закрыты парковка и несколько павильонов. Их быстро приводят в порядок. Но проходит всего месяц (!!!) — и в «Сильвер Молле» ЧП. Правда, до пожара не доходит.Посетители почувствовали запах дыма, всех вовремя эвакуировали. А спасатели установили — под кровлей комплекса из-за замыкания проводки замкнул силовой кабель. Большой беды удалось избежать.

В декабре из торгового центра снова эвакуируют посетителей. Сработала сигнализация. Журналистам сообщают, что система пожаротушения сработала случайно. Буквально через несколько дней проверка МЧС устанавливает: нарушений масса, проходы завалены.Виновных тогда наказали, пути для эвакуации людей открыли.

Может быть, именно эти бесконечные проверки и спасли сегодня посетителей ТРЦ «Сильвер Молл», которым, несмотря на пожар, удалось быстро покинуть здание. А не случись их, двери, как это было в декабре, могли быть закрыты...