2018-12-02T15:15:12+03:00
Происшествия

Эвакуация в ТЦ "СИЛЬВЕРмолл": в центре заявляют о случайном срабатывании системы

После проверки системы посетителей запустили обратно в здание
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Из-за случайного срабатывания сигнализации в ТЦ "СИЛЬВЕРмолл" эвакуировали посетителей.Из-за случайного срабатывания сигнализации в ТЦ "СИЛЬВЕРмолл" эвакуировали посетителей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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-Такое у меня в первый раз! Содили в Торговый центр, называется!, - очевидцы уже постят в соцсетях фото экстренной эвакуации посетителей и персонала, которая произошла в Иркутске вечером, около 19.00, 2 декабря. Собравшись у дверей закрытого Торгового центра несостоявшиеся посетители не торопились расходиться, ждали развития событий. И вообще - вдруг тревога учебная, а помещение вот-вот откроют?

Но этого не произошло. По крайней мере, сразу. Необходимо было выяснить, что случилось.

-Нам по "01" никаких сообщений не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. -Не вызывали в ТЦ "СИЛЬВЕРмолл" пожарных. Но мы, конечно, связались с руководством торгового центра. Там сообщили о ложном срабатывании сигнализации.

Ждать стоило. Притом недолго. После проверки системы в торгово-развлекательном центре "СИЛЬВЕРмолл" людей запустили обратно.

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