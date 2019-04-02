2019-05-02T17:05:11+03:00
Происшествия

Версия: пожар в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске начался из-за поджога

Случайно или нет загорелись нефтепродукты на крыше, предстоит выяснить следствию [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Версия: пожар в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске начался из-за поджога.Версия: пожар в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске начался из-за поджога.
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Такого поворота в деле о том, каковы причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске, который произошел утром 2 мая, не ждал никто. Грешили на что угодно и кого угодно, начиная от неисправности проводки, брошенного второпях окурка или неаккуратных действий повара из местного восточного кафе. Но эксперты сошлись в том, что кто-то поджег предварительно разлитую горючую жидкость. И не в кафе, а над ним, на крыше здания.

-Уже точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствует электросети и нагревательные приборы, - заявил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов. - Изъят утеплитель со следами нефтепродуктов и направлен для проведения специальных экспертиз. Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания. Следственными органами проводится проверка.

В Иркутске произошел пожар в торговом центре "Сильвер Молл".

Пожарные справились с огнем за считанные минуты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарные справились с огнем за считанные минуты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В переводе на наш с вами общеупотребительный русский это значит, что чиркнули спичкой. Или зажигалкой. И попали не куда-нибудь, а в пропитанный горючим утеплитель. Специально или нет? Как этот утеплитель оказался на крыше, кто разлил горючее ( какое, пока устанавливается) и кто поджег? На эти вопросы предстоит ответить уже следствию.

Вероятно, что в той связи в этой связи еще раз будут изучаться и бесконечные проблемы с пожарной безопасностью, что преследовали торгово-развлекательный центр "Сильвер Молл" в Иркутске с прошлого года. А их было достаточно. Начиная от проблем с электроповодкой все на той же крыше, что привела к задымлению в мае 2018 и заканчивая случайным срабатыванием датчиков в декабре. Но, повторим, это дело следователей.

Жители Иркутска благодарны пожарным, что быстро прибыли на место и справились с огнем. А также тому, что все эвакуационные выходы оказались открыты и две тысячи человек, находившихся в момент пожара в ТРЦ "Сильвер Молл", смогли без проблем и быстро покинуть здание.

Во время пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске эвакуировали около двух тысяч посетителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске эвакуировали около двух тысяч посетителей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что сегодня около 12 часов дня в пожарную охрану города Иркутска поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» на улице Сергеева. На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Огнем повреждена кровля здания на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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