2019-05-08T05:00:17+03:00
Общество

Перекрытие дорог в микрорайоне Первомайский 8 мая во время шествия "Бессмертного полка": как пойдет транспорт

Жителям Свердловского округа Иркутска надо быть готовым к тому, что автобусы и троллейбусы 8 мая во время марша "Бессмертного полка""пойдут по-другому, перекрытие дорог в микрорайоне Первомайский
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Бессмертный полк" пройдет по микрорайону Первомайский 8 мая: движение транспорта изменится ."Бессмертный полк" пройдет по микрорайону Первомайский 8 мая: движение транспорта изменится .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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8 мая в микрорайоне Первомайский Иркутска с 11:30 до 13:00 пройдет шествие «Бессмертного полка». Для того, чтобы не создавать помех движению колонн, подготовлено перекрытие дорог в микрорайоне Первомайский 8 мая, а общественный транспорт пустят в объезд.

Итак, автобусы № 7к «м/р Первомайский– Ц.Рынок», № 45 «Аэропорт– м/р Первомайский» и № 74 «м/р Первомайский (Башня) – м/р Университетский – Студгородок – ул. Ленина – плотина ГЭС)», направляясь в м/р Первомайский после ул. Улан-Баторской поедут по объездной Свердловского района до остановки троллейбусов «Ботанический сад». Потом они развернутся напротив дома № 15 по ул. Мамина–Сибиряка и направятся в обратный путь. До «ул. Вампилова» (в обоих направлениях), «м/р Первомайский» (конечная) транспорт не доедет

2. Автобусы № 54 «7 м/р Ново-Ленино – м/р Первомайский» и № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский» по пути в м/р Первомайский после ул. Лермонтова сразу поедут по объездной до остановки троллейбусов «Ботанический сад». Это же направление - у маршрутки №22 после Академического моста. Вглубь микрорайона транспорт не пойдет.

3. Троллейбус № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский» из центра отправится по маршруту «ул. Свердлова – ул. М.Конева»; в центр – по маршруту «ул. М.Конева – ул. Свердлова». № 7к «ул. М.Конева – м/р Первомайский» будет ходить по маршруту «ул. М.Конева – «Троллейбусное депо».

Все эти изменения в движении общественного транспорта вам необходимо учесть, если вы сегодня, 8 мая, собираетесь по делам в Первомайский микрорайон Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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