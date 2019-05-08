Ветерану труда вернули украденные награды в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-08T07:57:06+03:00

Грабитель, напавший на пенсионера, в феврале освободился из колонии

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Дерзкое ограбление раскрыли в Иркутске. К 83-летнему мужчине на улице подошел неизвестный и начал вымогать деньги. Получив отказ, незнакомец решил проследить за пенсионером и обокрасть его. Вломившись в дом, грабитель ударил хозяина квартиры, после чего схватил медали «Ветеран труда» иркутянина и его жены, а также 15 тысяч рублей и сбежал.

- Эксперт-криминалист нашел в квартире пенсионеров отпечатки пальцев преступника, по которым узнали его личность, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 38-летний неоднократно судимый местный житель, который только в феврале освободился из колонии, где отбывал срок за кражу.

Отпираться было бесполезно, и мужчина дал признательные показания сыщикам и рассказал, где спрятал похищенные награды. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU