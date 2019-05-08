Отключение отопления в Иркутске 2019: когда батареи станут холодными

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-08T14:09:56+03:00

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Стала известна дату отключения отопления в Иркутске. Это произоидет 14 мая. Городские власти напомнили, что жильцы многоквартирных домов на общем собрании могут самостоятельно выбрать дату ограничения теплоснабжения.

- С 14 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации начнут переход на летний режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – После чего пройдут гидравлические испытания городской системы отопления, которые продлятся не менее двух недель. Они начнутся по графику, который сформируют ресурсоснабжающие организации.

Напомним, что решения об отключении отопления принимается после установления устойчивой температуры воздуха. Так согласно постановлению Правительства РФ, это происходит, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов в течение пяти суток подряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU