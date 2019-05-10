Лесные пожары в Иркутской области: возбуждено 11 уголовных дел

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-10T08:42:02+03:00

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В Иркутской области продолжают устанавливать обстоятельства и искать виновников крупных лесных пожаров, которые бушуют в Приангарье с начала мая. Дознаватели уже опросили более 60 очевидцев и свидетелей. Кроме того, направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров.

- Всего, с начала весенне-летнего пожароопасного периода возбуждено 11 уголовных дел и назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – У дознавателей находится 122 материала.

Чтобы жители региона не жгли траву и мусор в поселках, садоводствах и лесах, там дежурят патрульные группы. Всего, за нарушения правил пожарной безопасности составлено уже 245 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU