В Иркутской области действуют 14 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 06:08 2019-05-10T06:13:46+03:00

По состоянию на 10 мая, лес горит на площади 15 тысяч гектаров

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В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. По сообщению Авиалесоохраны, по состоянию на утро, 10 мая в Приангарье действуют 13 пожаров на площади 13 740 гектаров. Кроме того, еще один пожар зафиксирован на землях «Заповедного Прибайкалья» на площади 1 250 гектаров.

Напомним, вечером, 8 мая смог от лесных пожаров накрыл Иркутск. Оказалось, дым шел от пожара, который находился в 40 километрах от города. Туда перебросили силы с северных районов области, технику и силы добровольной пожарной охраны области. В лесах работали три отряда дружинников. Благодаря этому удалось не допустить перехода огня на населенные пункты.

Осложнял условия и сильный ветер. Из-за этого огонь распространялся со скоростью 3-4 км в час. Например, так произошло в районе поселка Большое Голоустное, к которому пожар подобрался на расстоянии в 1 километр. Но поселок удалось отстоять.

Помочь в тушении пожаров должен дождь и мокрый снег, который обещают в Приангарье днем, 10 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU