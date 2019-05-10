СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-10T14:04:35+03:00

В Нижнеудинске осудили группу из 13 человек за рубку леса на 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черных лесорубов отправили за решетку на срок от 2 до 4 лет

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В Нижнеудинске окончательный приговор суда услышала группа из 13 черных лесорубов. Их признали виновными в 17 незаконных рубках и доказали, что таким образом, сообщники «заработали» 1,5 миллиона рублей.

- Всех их приговорили к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет, - Сообщили в пресс-службе Нижнеудинского городского суда. - При этом, 11 человек взяты под стражу в зале суда после провозглашения приговора, а двоим, мера пресечения была изменена несколькими днями ранее, за срыв судебного заседания.

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ИСТОЧНИК KP.RU