Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-10T16:17:01+03:00

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В село Преображенка Катангского района прибыла дополнительная группа спасателей. Напомним, там до критической отметки поднялся уровень воды в реке Нижняя Тунгуска. По состоянию на вечер, 10 мая уровень воды составляет 989 см при выходе на пойму 890 см. Если ранее сообщалось о подтоплении 15 домов, то сейчас в воде оказалось уже 45 приусадебных участков и 53 дома, в которых проживают 116 человек, из них 21 ребенок и 36 пенсионеров.

- В спасательных работах задействовано уже 40 человек и 11 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Для ликвидации ледового затора на Нижней Тунгуске в районе Преображенки работает группа взрывников. В самом населённом пункте круглосуточно дежурят спасатели, также задействован вертолет Ми-8. Спасатели проводят подворовой обход, чтобы информировать население о складывающейся обстановке и оказывать необходимую помощь.

Уже решено, куда отправят жителей Преображенки. Для временного размещения приведен в готовность пункт временного размещения – это жилые дома в деревне Верхне-Калинина – вместимостью 240 человек. Он находится в 17 км от Преображенки. В пункт временного размещения, где уже создан запас продовольствия, при ухудшении паводковой обстановки, жители будут эвакуированы водным транспортом.

Напомним, подтопление жилых домов произошло в селе Преображенка 8 мая из-за создавшегося ниже по течению реки Нижняя Тунгуска ледового затора. Всего в Преображенке 151 дом, в котором проживает 314 человек. В Катангском районе тем временем действует режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU