2019-05-10T16:17:01+03:00
Происшествия

Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка

В район направлена дополнительная группа спасателей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В село Преображенка Катангского района прибыла дополнительная группа спасателей. Напомним, там до критической отметки поднялся уровень воды в реке Нижняя Тунгуска. По состоянию на вечер, 10 мая уровень воды составляет 989 см при выходе на пойму 890 см. Если ранее сообщалось о подтоплении 15 домов, то сейчас в воде оказалось уже 45 приусадебных участков и 53 дома, в которых проживают 116 человек, из них 21 ребенок и 36 пенсионеров.

- В спасательных работах задействовано уже 40 человек и 11 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Для ликвидации ледового затора на Нижней Тунгуске в районе Преображенки работает группа взрывников. В самом населённом пункте круглосуточно дежурят спасатели, также задействован вертолет Ми-8. Спасатели проводят подворовой обход, чтобы информировать население о складывающейся обстановке и оказывать необходимую помощь.

Уже решено, куда отправят жителей Преображенки. Для временного размещения приведен в готовность пункт временного размещения – это жилые дома в деревне Верхне-Калинина – вместимостью 240 человек. Он находится в 17 км от Преображенки. В пункт временного размещения, где уже создан запас продовольствия, при ухудшении паводковой обстановки, жители будут эвакуированы водным транспортом.

Напомним, подтопление жилых домов произошло в селе Преображенка 8 мая из-за создавшегося ниже по течению реки Нижняя Тунгуска ледового затора. Всего в Преображенке 151 дом, в котором проживает 314 человек. В Катангском районе тем временем действует режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские спасли раненую сову в Иркутске
В Нижнеудинске осудили группу из 13 человек за рубку леса на 1,5 миллиона рублей
Упала и повредила ногу: ангарчанка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей
Пять автомобилей горели на улице Ярославского в Иркутске
Лесные пожары в Иркутской области: возбуждено 11 уголовных дел
В Иркутской области действуют 14 лесных пожаров
Режим ЧС ввели из-за осложнения паводковой обстановки в Катангском районе
Сбежавший в Ангарске подросток, рассказал в полиции, что все из-за игры "Исчезни на сутки"
Дым от лесных пожаров загрязнил атмосферный воздух в Иркутске
Видео ДТП под Иркутском 9 мая, когда водитель въехал в толпу людей, появилось в сети
Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Сибирь-2» в Новосибирске
Водитель иномарки сбил пять человек под Иркутском
День Победы 2019 в Иркутске: по улицам города идет "Бессмертный полк"
Въезд на Александровский тракт перекрыли из-за сильного дыма в Иркутске
Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием снести дом на улице Пискунова
Лесной пожар подошел вплотную к поселку в Усольском районе
Центральный рынок Иркутска: будни
Отключение отопления в Иркутске 2019: когда батареи станут холодными
Поздравление Владислава Свердлова с 9 мая
В Бурятии найден мертвым федеральный судья
Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек
24-летнего жителя Усть-Кута подозревают в изнасиловании