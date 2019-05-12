СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-12T13:13:37+03:00

Пробка на Александровском тракте в сторону Иркутска: люди выезжают с реконструкции боя на свалке Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

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Реконструкция эпизода боя Великой Отечественной войны под деревней Прохоровка прошла на полигоне ТБО. Иркутянам она запомнилась, прежде всего, невозможностью добраться до музея на свалке. Многие не успели приехать к началу представления. На Александровском тракте образовались многокилометровые пробки. Кто-то, не доезжая до пресловутого пятого километра, разворачивался и уезжал обратно. Некоторые бросали свои машины прямо на обочине и шли пешком до свалки.

Иркутяне бросали машины и шли пешкомФото: Наталья КРАВЧЕНКО

- Все обочины были заняты, как паркуются автомобили никто не контролировал, - рассказала радиоведущая «Комсомольской правды» Наталья Кравченко. - Машины ставили в два ряда. Пассажиры выходили и шли пешком прямо по проезжей части с детьми на руках, протискивались между авто, задыхались от выхлопных газов. Это был кошмар.

Смотрели реконструкцию и так: с забора и через щелиФото: Наталья КРАВЧЕНКО

Но и тем, кто все-таки доехал, добрался, решил посмотреть постановку «во чтобы то ни стало», в большинстве своем увидеть представление не совсем удалось. Был полный аншлаг. Некоторые побоялись толпы и смотрели из-за забора. И после «спектакля» измученным зрителям опять пришлось идти пешком до машин и стоять в пробке, уже чтобы добраться до дома. Сейчас, по сообщению сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке тракта 15-25 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU