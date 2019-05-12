Пробка на Александровском тракте в сторону Иркутска: люди выезжают с реконструкции боя на свалке
Реконструкция эпизода боя Великой Отечественной войны под деревней Прохоровка прошла на полигоне ТБО. Иркутянам она запомнилась, прежде всего, невозможностью добраться до музея на свалке. Многие не успели приехать к началу представления. На Александровском тракте образовались многокилометровые пробки. Кто-то, не доезжая до пресловутого пятого километра, разворачивался и уезжал обратно. Некоторые бросали свои машины прямо на обочине и шли пешком до свалки.
Иркутяне бросали машины и шли пешкомФото: Наталья КРАВЧЕНКО
- Все обочины были заняты, как паркуются автомобили никто не контролировал, - рассказала радиоведущая «Комсомольской правды» Наталья Кравченко. - Машины ставили в два ряда. Пассажиры выходили и шли пешком прямо по проезжей части с детьми на руках, протискивались между авто, задыхались от выхлопных газов. Это был кошмар.
Смотрели реконструкцию и так: с забора и через щелиФото: Наталья КРАВЧЕНКО
Но и тем, кто все-таки доехал, добрался, решил посмотреть постановку «во чтобы то ни стало», в большинстве своем увидеть представление не совсем удалось. Был полный аншлаг. Некоторые побоялись толпы и смотрели из-за забора. И после «спектакля» измученным зрителям опять пришлось идти пешком до машин и стоять в пробке, уже чтобы добраться до дома. Сейчас, по сообщению сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке тракта 15-25 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU