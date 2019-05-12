2019-05-12T13:13:37+03:00
Общество

Пробка на Александровском тракте в сторону Иркутска: люди выезжают с реконструкции боя на свалке

Движение никак не регулировалось
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Пробка на Александровском тракте в сторону Иркутска: люди выезжают с реконструкции боя на свалкеПробка на Александровском тракте в сторону Иркутска: люди выезжают с реконструкции боя на свалкеФото: Наталья КРАВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Реконструкция эпизода боя Великой Отечественной войны под деревней Прохоровка прошла на полигоне ТБО. Иркутянам она запомнилась, прежде всего, невозможностью добраться до музея на свалке. Многие не успели приехать к началу представления. На Александровском тракте образовались многокилометровые пробки. Кто-то, не доезжая до пресловутого пятого километра, разворачивался и уезжал обратно. Некоторые бросали свои машины прямо на обочине и шли пешком до свалки.

Иркутяне бросали машины и шли пешком Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Иркутяне бросали машины и шли пешкомФото: Наталья КРАВЧЕНКО

- Все обочины были заняты, как паркуются автомобили никто не контролировал, - рассказала радиоведущая «Комсомольской правды» Наталья Кравченко. - Машины ставили в два ряда. Пассажиры выходили и шли пешком прямо по проезжей части с детьми на руках, протискивались между авто, задыхались от выхлопных газов. Это был кошмар.

Смотрели реконструкцию и так: с забора и через щели Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Смотрели реконструкцию и так: с забора и через щелиФото: Наталья КРАВЧЕНКО

Но и тем, кто все-таки доехал, добрался, решил посмотреть постановку «во чтобы то ни стало», в большинстве своем увидеть представление не совсем удалось. Был полный аншлаг. Некоторые побоялись толпы и смотрели из-за забора. И после «спектакля» измученным зрителям опять пришлось идти пешком до машин и стоять в пробке, уже чтобы добраться до дома. Сейчас, по сообщению сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке тракта 15-25 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ситуация с паводками в Иркутской области: вода отступила из села Преображенка
Сообщил все данные банковской карты: житель Иркутской области попался на уловки мошенников
Пробка на Александровском тракте: весь Иркутск поехал на свалку
Паводки в Иркутской области: 15 домов остаются подтопленными 12 мая
ДТП в Иркутской области: на трассе Ангарск-Савватеевка погиб человек
Прогноз погоды в Иркутске: 12 мая без осадков
Пожар на пилораме тушат в Зиме
Лжебанкиры: мошенники украли у ангарчанки почти 350 тысяч рублей
Жительница Ангарска, сломавшая ногу, упав на скользком тротуаре, отсудила 80 тысяч рублей у управляющей компании
Не оплатила первый и получила второй: жительницу Иркутска осудили за неоплаченный штраф
Потратили на сладости: двое подростков украли и продали велосипед в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 11 мая переменная облачность
Умер иркутский режиссер Николай Тарханов
Полицейские спасли раненую сову в Иркутске
Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка
В Нижнеудинске осудили группу из 13 человек за рубку леса на 1,5 миллиона рублей