2019-05-13T06:14:23+03:00
Общество

За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара

Площадь возгорания на 13 мая - 1786 га
Мария КНЯЗЕВА
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Площадь возгорания на 13 мая - 1786 гаПлощадь возгорания на 13 мая - 1786 гаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжается борьба с огнем. Каждый день пожарные отвоевывают у стихии лес. На утро 13 мая в Приангарье действуют три пожара на площади 1786 га в Ангарском, Осинском и Иркутском районах. Для сравнения, вчера на семь часов вечера площадь, объятая пламенем, была 2411 га.

- За сутки было потушено 4 пожара, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Два из них были в Иркутском районе, один в Зиминском. И один в Усольском районе. Общая площадь их составила - 16 га.

На утро 13 мая площадь локализованных пожаров в Иркутском и Боханском районах области - 8200 га, из них 7655 га леса. Локализованным остается и природный пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» - 1250 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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