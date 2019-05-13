За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара
В Иркутской области продолжается борьба с огнем. Каждый день пожарные отвоевывают у стихии лес. На утро 13 мая в Приангарье действуют три пожара на площади 1786 га в Ангарском, Осинском и Иркутском районах. Для сравнения, вчера на семь часов вечера площадь, объятая пламенем, была 2411 га.
- За сутки было потушено 4 пожара, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Два из них были в Иркутском районе, один в Зиминском. И один в Усольском районе. Общая площадь их составила - 16 га.
На утро 13 мая площадь локализованных пожаров в Иркутском и Боханском районах области - 8200 га, из них 7655 га леса. Локализованным остается и природный пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» - 1250 га.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лесные пожары в Иркутской области: огонь удалось «взять в кольцо». Сейчас главное — успеть потушить все очаги до наступления жары. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU