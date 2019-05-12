Лесные пожары в Иркутской области: огонь удалось «взять в кольцо»

Очередная сводка с фронта борьбы с лесными пожарами под Иркутском. Рядом с областным центром действует три крупных пожара на территории 2295 гектара. В сторону Ангарска — еще один, размером в 10 га. И, хотя запаха гари в воздухе сейчас нет, небо покрыто хмарью. И все же огонь съеживается и отступает. Удалось остановить его распространение на площади в 1250 гектаров в заповедной тайге под Иркутском. Еще горит шесть тысяч га в районе Бохана, но минерализованные полосы и прочие защитные мероприятия сделали свое дело — и здесь пламя «взяли в кольцо».

В лесах сейчас работают более 200 профессионалов — десантники и пожарные лесоохраны. Их задача — справиться с огнем до наступления жары. И тут погода — на нашей стороне. По прогнозам гидрометцентра России, всю ближайшую неделю в окрестностях Иркутска температура днем не поднимется выше +12. Днем будут дожди. А ночью, когда столбики термометра опустятся до 0...+2, возможен и снег. И это тот случай, когда необычно плохой погоде будут рады даже дачники, уже готовые к полноценной битве за урожай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708191" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Иркутской области.

Главное — защитить леса, чтобы не повторилась ситуация страшной ночи с 8 на 9 мая, когда Иркутск задыхался от выбросов гари. В некоторых микрорайонах на окраинах ПДК по ней были превышены более чем в два раза. Но еще тяжелее было жителям сел вблизи города, к которым вплотную подступил огонь. Чтобы их спасти, тракторами пахали землю — создавали минерализованные полосы. А четыреста добровольцев из Иркутска, взяв в руки лопаты, встретили День Победы, помогая пожарным спасать деревни.

Сейчас разыскивают виновников лесных пожаров — тех, кто, несмотря на запрет, выехал в лес и развел костры, которые не удалось потушить. Вычислять их решено по данным геолокации сотовой связи. Каждого ждет наказание. В четырех районах области по-прежнему действует режим ЧС: в Иркутском, Боханском, Баяндаевском, Нижнеудинском.

Пожары в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ХРОНИКА

7 мая

Пожарные МЧС выехали в Тайшетский район

Там появилась угроза распространения огня. Замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов:

«За прошедшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано 26 палов травы, из них 11 пришлось на Тайшетский район. В создавшихся условиях есть большой риск возникновения пожаров и распространения их на населенные пункты». Подробнее >>>

8 мая

В Иркутском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади 16 тысяч га. Они полыхали в 15 районах области, от Братска на севере до Иркутска на юге и Тайшета на западе. Режим ЧС введен в двух районах – Иркутском и Баяндаевском. Подробнее >>>

Пожары – в пяти километрах от 8 сел

Сообщения о приближении пожаров к населенным пунктам напоминали фронтовые сводки: огонь в 4 км от посёлка Усть-Балей, в 5 км от села Александровское, в 2 километрах от села Филипповск, в 3 километрах от села Центральный Хазан, в 4 километрах от населённого пункта Буря, а также в Иркутском районе в 4 километрах от посёлка Усть-Балей, в Нижнеудинском районе в 2 километрах от посёлка Лесной, в Тайшетском районе в 3 километрах от населённого пункта Нижняя Гоголевка и в 2 километрах от населенного пункта Борок.

Огонь в километре от населенных пунктов

Жителям нескольких деревень — Большое Голоустное, Тихонова падь и и вовсе пришлось покидать свои дома. Огонь был в километре от домов. Жильцов эвакуировали ночью 8 мая в соседние поселки. Подробности>>>

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="218" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708240" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар у поселка Большое Голоустное на Байкале: как боролись с огнем.

Иркутск в дыму

К вечеру 8 мая региональный центр был окутан дымом. Ветром дым принесло в Иркутск. Горожанам было тяжело дышать, в МЧС посоветовали закрыть окна, по мере возможности не выходить из дома. Подробности >>>

Дома не горят

Ни один населенный пункт в Приангарье не горит. Все населенные пункты сохранены силами пожарных. Проведена опашка вокруг сел и деревень. А источник смога в Иркутске находится в 40 км от города. Подробности >>>

9 мая

За распространение паники будут карать

В ночь с 8 на 9 мая соцсети взорвались ложными сообщениями о сгоревших селах. Будет расследование подобных случаев. Жителей Приангарья призвали сохранять хладнокровие и в случае необходимости обращаться в специализированные службы. Подробности >>>

Дороги не видно

Из-за сильного дыма пришлось перекрыть Александровский тракт. Подробности >>>

Дым от лесных пожаров загрязнил атмосферный воздух в Иркутске

В некоторых районах отмечается тройное превышение вредных веществ Подробности >>>

10 мая

11 уголовных дел возбуждено по фактам лесных пожаров

Пламенем объято 13 740 га леса, зарегистрировано 13 очагов. Возбуждены уголовные дела. Подробности >>>

11 мая

Количество лесных пожаров уменьшилось до 7.

Горит более 6000 гектаров леса. Подробности >>>

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