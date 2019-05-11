Как горела Иркутская область: люди просили помощи в соцсетях

«Дым, будто горит пол-города!» «В Солнечном нечем дышать!» «В центре люди на улице задыхаются. Я уже в марлевой повязке и маске. Что это?!!» Ночью на 9 мая в Иркутске началась настоящая паника. Люди просили о помощи в соцсетях. Поползли слухи, что пожар уже подступил к окраинам. Он и на самом деле был недалеко от Иркутска.

- Чтобы остановить огонь, сейчас распахивают землю вокруг сел Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кей, Кударейка,Никольск,Барда, Лыловщина, Московщина,Ширяева, Горяшино,Тихонова Падь,Зорино-Быково,Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байшка, Улан,Вершина, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное, - успокаивали горожан власти. – Ни один из поселков не горит. И город не горит!

А жители Иркутска наглухо задраивали окна

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708191" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Иркутской области.

Успокоить не получалось — часть перечисленных населенных пунктов находится не так уж далеко от города. И уже было известно, что накануне пришлось эвакуировать жителей нескольких сел — покинули свои дома часть жителей Тихоновой Пади, предложили покинуть свои дома сельчанам из Бухуна, беспокойная ночь выдалась и в Большом Голоустном.

- Эвакуировали женщин, стариков и детей, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске жительница Большого Голоустного Вера Баяндаева. – Я тоже отправила своих ребят, их и других жителей автобусами увозили в Малое Голоустное и другие поселки. За ночь ветер переменил направление, и дым рассеялся, но возле школы оставались дежурить еще две маршрутки.

Огонь рядом с поселком смогли остановить только с помощью тракторов, которые вспахали поля на пути пожара. Но тревога оставалась и оставшиеся в селе жители договаривались о ночных дежурствах, чтобы в случае чего прийти на помощь спасателям.

Сложная обстановка с наступлением огня и в других территориях. Так, пожар остановлен буквально в нескольких километрах от поселков Александровское Боханского района, Филипповск, Центральный Хазан и Буря в в Зиминском районе, Лесной в Нижнеудинском районе, Нижняя Гоголевка и Борок в Тайшетском районе.

А что сейчас?!!! Из-за удушливого дыма иркутянам пришлось наглухо задраивать окна, накидывать мокрые полотенца на батареи. По рукам пошли памятки - пить побольше воды, надеть маски...Потом Роспотребнадзор подсчитает — превышение предельно допустимых концентраций «взвешенных веществ», то есть гари — в два раза больше нормы.

Огонь вплотную подошел к нескольким селам в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добровольцы встали на защиту сел от огня

-Поехали! Ждать больше не стоит, - собравшись через мессенджеры, горожане на машинах отправились помогать лесникам и сотрудникам МЧС тушить лес. Волонтеров набралось много — около 400 человек. Многие смогли приехать на своих грузовиках, с полными бочками воды, с инструментами.

-За вечер поступило свыше ста звонков от добровольцев, в том числе, участников автоклубов, молодежных команд, желающих принять участие в тушении, - рассказал координатор добровольцев Сергей Апанович. - Это сложный вопрос - работа необученных людей на пожарах в ночное время... Около 23 часов волонтеры на нескольких машинах подъехали к выезду из города у поста ГИБДД, я обеспечил их касками, спецодеждой, ранцевыми огнетушителями, инструментами.

Собирались в районе села Московщина, так как там была серьезная угроза перехода лесного пожара на населенный пункт. Там, по оценкам самих добровольцев, было около 200 машин. Потом разделились — увидели, как огонь берет в кольцо Усть-Балей. К этому моменту огонь уже был в четырех километрах от деревенских домов.

- Мы тушили в районе Усть-Балея, вдоль обочин стояли машины волонтеров, - рассказал про ночное тушение пожаров под Иркутском Сергей Апанович. Дышать было абсолютно нечем. Сильные порывы ветра увеличивали задымление, люди надевали повязки на лицо, периодически смачивали их.

Карта лесных пожаров Иркутской области на 8 мая.

Пожар удалось остановить. К четырем часам утра 9 мая волонтеры завершили работы по тушению лесных пожаров около сел Московщина, Усть-Балей, Горохово и Баруй и вернулись в город.

код К этому времени от Иркутска отступил смог. Его отогнал весьма кстати сменившийся ветер и дождь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708195" frameborder="0"></iframe> Ситуация с пожарами на Алтае остается непростой.

-Ура, дождь!!! Никогда так не радовались дождю на 9 мая. Мы молились, чтобы он пошел и небо услышало нас, - писали иркутяне в соцсетях и собирались на «Бессмертный полк».

Город праздновал День Победы. Временами горожане тревожно поглядывали на небо — не принесет ли ветер снова смог? Но задыхаться больше не пришлось. Похолодало. Весь день шел то дождь, то снег. Это помогло лесникам и отправившимся им на помощь сотрудникам МЧС вместе с добровольцами, которые провели 9 мая в Прибайкальском национальном парке, где горело больше тысячи гектаров тайги, справиться с огнем. К утру 11 мая из 47 пожаров, которые пылали на площади больше 16 тысяч гектаров осталось семь.

Карта лесных пожаров на 11 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

-По сигналам сотовой связи вычисляют вероятных поджигателей. Тех, кто находился в пригородах, откуда и начались пожары.

-Категорически запрещено с 9 по 14 мая пересекать черту леса на большей части территории области.

-Введен режим ЧС в Иркутском, Боханском,Баяндаевском, Нижнеудинском районах.

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