Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары

Вечером 8 мая на столицу Приангарья опустился сильный смог. Соцсети наполнили фотографии задымленных улиц, а иркутяне с беспокойством интересовались: где же находится источник гари?

- На территории Иркутска действующих пожаров нет, дым принесло от пожаров в районе, - рассказали в пресс-службе администрации областного центра. – Советуем по возможности не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости.

Так сейчас выглядит микрорайон Юбилейный. Фото: Маргарита Шевкопляс.

В региональном МЧС рассказали, что источник дыма, находится в 40 километрах от города. К его тушению привлечены пожарные, лесничие и добровольцы. Смог принесло в Иркутск после того, как ветер переменил направление в сторону города. По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» его скорость около 3 м/с. Поэтому быстро дым над городом не рассеется.

Но не стоит поддаваться панике! Ни один населенный пункт не горит! Министерство лесного комплексо организовало опашку полей и прилегающих насаждений, чтобы не допустить огонь в села. Эти работы проводятся около следующих населенных пунктов: Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кей, Кударейка, Никольск, Барда, Еловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байшка, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное. Всего задействовано 313 единиц техники, 965 человек, 44 сотрудника парашютно-десантной службы. Все работают в круглосуточном режиме. Подробнее о ситуации с пожарами вокруг Иркутска

Если у Вас есть фотографии и видео задымленного Иркутска, присылайте его на почтовый адрес dmitrii.zandanov@phkp.ru.

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