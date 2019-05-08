Карта пожаров вокруг Иркутска: где горят леса в Приангарье

Тайга в Приангарье полыхает с новой силой. Порывистый ветер в сухую погоду раздувает все больше очагов в лесах. Дым от них уже добрался до Иркутска и накрыл город. Местные жители даже всерьез запереживали, беспокоясь, не поступил ли огонь к столице Приангарья. Достоверную картину дает карта пожаров вокруг Иркутска. Но все ли ее видели?

-Дождя хотим! Ливня!!!, - настойчиво требовали у «небесной канцелярии» одни.

--Становится тяжело дышать!, - жаловались другие...

В ситуацию пришлось вмешаться администрации Иркутска. Власти объяснили людям - никаких пожаров в городе нет, смог принес ветер из тайги Иркутского района. А потом и он изменил свое направление. В городе посвежело, жители успокоились.

Да, тайга на территории Иркутской области горит.Карта пожаров вокруг Иркутска показывает - под ударом огненной стихии оказалось сразу несколько районов: Аларский, Ангарский, Баяндаевский, Боханский, Зиминский, Иркутский, Нукутский, Тулунский, Усольский, Черемховский и Эхирит-Булагатский. Ранее местные власти уже ввели режим ЧС в Иркутском и Баяндаевском районах.

Только за 8 мая в области зарегистрировали 45 природных пожаров на общей площади в 18 тысяч гектаров. 11 из них все-таки удалось потушить, еще девять локализованы. В региональном МЧС уже сообщили о переброске дополнительных сил с северных районов. Напомним, что сейчас в Приангарье борются с огнем 965 человек, 44 десантника и 313 единиц техники.

- Чтобы остановить огонь, лесники распахивают землю вокруг сел Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кей, Кударейка, Никольск, Барда, Еловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байшка, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Ни один из поселков не горит.

Тем не менее, из-за угрозы лесных пожаров селам Тихонова Падь, Большое Голоустное и Бухун провели эвакуацию местных жителей. Их перевезли в соседние поселки. Так в Ширяева людей временно разместили в местной школе, а также детском саду и клубе. Для них организовали горячее питание и привезли питьевую воду. Впрочем, оставить свои дома решились немногие. Большинство сельчан остались и собираются в отряды, чтобы помогать пожарным и остановить огонь.

А тем временем, из-за густого дыма инспекторы ГИБДД перекрыли Александровский тракт. Автомобилисты в соцсетях сообщили, что дорога в сторону села Урик закрыта.

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