Въезд на Александровский тракт перекрыли из-за сильного дыма в Иркутске
Иркутяне продолжают обсуждать сильную задымленность в городе. Напомним, смог от лесных пожаров накрыл Иркутск вечером, 8 мая. Находиться на улице на данный момент невозможно. Сложнее всего автомобилистам, которые сейчас едут по трассам, ведь видимость там практически нулевая.
Так, для безопасности водителей, иркутские полицейские уже перекрыли Александровский тракт. В соцсетях автомобилисты сообщают, что путь в сторону Урика, закрыт. Так что автолюбителям этой ночью лучше отказаться от дальних поездок.
Добавим, что в пресс-службе иркутской администрации, сообщили, что в Иркутске на данный момент действующих пожаров нет. В региональном МЧС рассказали, что источник дыма, находится в 40 километрах от города. Сейчас его тушат пожарные, лесничие и добровольцы. Смог принесло в Иркутск после того, как ветер переменил направление в сторону города.
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ИСТОЧНИК KP.RU