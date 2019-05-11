2019-05-11T11:28:21+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: число очагов уменьшилось до семи

На 11 мая в Приангарье полыхает более 6 тысяч гектаров леса
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лесные пожары в Иркутской области: число очагов уменьшилось до семиЛесные пожары в Иркутской области: число очагов уменьшилось до семиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пока на севере Иркутской области противостоят паводкам, на юге региона продолжают тушить лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, на утро 11 мая в Приангарье остается шесть действующих очагов на площади в почти пять тысяч гектаров. Кроме того в Иркутском и Баяндаевском районах остается в силе режим ЧС.

- Еще один лесной пожар находится в землях «Заповедного Прибайкалья», - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. - Его площадь около 1 250 гектаров.

Напомним, что вечером 8 мая Иркутск окутало густым и едким дымом. В региональном МЧС сообщили, что он пришел от пожаров в Иркутском районе, ближайший к городу очаг, полыхал в 40 километрах. На помощь в борьбе с огнем были переброшены дополнительные силы с северных территорий Приангарья. Вместе с ними и отрядами дружинников, пламя смогли остановить.

Тушение осложнял сильный шквалистый ветер, однако позже природа все же пошла на уступки и с 9 по 10 мая по области прошли дожди. Так за два дня число пожаров уменьшилось с 47 до 7.

А тем временем, дознаватели МЧС уже начали поиск виновников пожаров. Лесничии и спасатели сходятся во мнении, что причиной бедствия стали поджоги. Искать их будут при помощи...мобильных. Сотовым операторам уже направили запросы, чтобы узнать кто именно посещал места будущих очагов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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