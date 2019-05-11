Лесные пожары в Иркутской области: число очагов уменьшилось до семи

Пока на севере Иркутской области противостоят паводкам, на юге региона продолжают тушить лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, на утро 11 мая в Приангарье остается шесть действующих очагов на площади в почти пять тысяч гектаров. Кроме того в Иркутском и Баяндаевском районах остается в силе режим ЧС.

- Еще один лесной пожар находится в землях «Заповедного Прибайкалья», - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. - Его площадь около 1 250 гектаров.

Напомним, что вечером 8 мая Иркутск окутало густым и едким дымом. В региональном МЧС сообщили, что он пришел от пожаров в Иркутском районе, ближайший к городу очаг, полыхал в 40 километрах. На помощь в борьбе с огнем были переброшены дополнительные силы с северных территорий Приангарья. Вместе с ними и отрядами дружинников, пламя смогли остановить.

Тушение осложнял сильный шквалистый ветер, однако позже природа все же пошла на уступки и с 9 по 10 мая по области прошли дожди. Так за два дня число пожаров уменьшилось с 47 до 7.

А тем временем, дознаватели МЧС уже начали поиск виновников пожаров. Лесничии и спасатели сходятся во мнении, что причиной бедствия стали поджоги. Искать их будут при помощи...мобильных. Сотовым операторам уже направили запросы, чтобы узнать кто именно посещал места будущих очагов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводки в Иркутской области: дома 116 человек подтопило в селе Преображенка. Многие жители отказываются от эвакуации и остаются на чердаках своих домов. (подробности).

За распространение паники ответят: накануне в соцсетях появились слухи о сгоревших в Иркутской области селах. Жителей Приангарья призвали в случае сомнений звонить пожарным. (подробности).

Виновников лесных пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов. Возбуждено уже 11 уголовных дел. (подробности).

Карта пожаров вокруг Иркутска: где горят леса в Приангарье. Действующие очаги зарегистрированы в 11 районах области, карта пожаров вокруг Иркутска. (подробности).

Пожары взяли в кольцо несколько сел в Иркутской области. В Иркутском районе эвакуированы жители трех поселков. (подробности).

Въезд на Александровский тракт перекрыли из-за сильного дыма в Иркутске. Автомобилистам лучше отказаться от дальних поездок. (подробности).

Как защититься от дыма в Иркутске. В региональном МЧС напомнили о правилах безопасности, как защититься от дыма в Иркутске. (подробности).

Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары. По данным регионального МЧС источник смога находится в 40 километрах от города. (подробности).