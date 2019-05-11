Паводки в Иркутской области: дома 116 человек подтопило в селе Преображенка

Пока на юге Приангарья борются с лесными пожарами, на севере у спасателей другая напасть – паводки. В Катангском районе из-за ледового затора разлилась река Нижняя Тунгуска, введен режим ЧС. Вода затопила дома 116 из 314 жителей села Преображенка. Спасатели эвакуируют местное население, часть людей перебралась к родственникам и в дома односельчан, которые живут на возвышенности. Однако многие не хотят покидать свои дома, поэтому со своими пожитками перебираются на чердаки.

- Всего подтоплено 53 жилых дома, в селе действует адресная помощь для тех, кто отказался от эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На случай экстренной ситуации в готовности находится вертолет.

Кроме того, для пострадавших от стихии собран запас продовольствия и питьевой воды. Как уточнили в ведомстве, сейчас в селе Преображенка круглосуточно дежурят 40 человек и 11 единиц техники. Чтобы понизить уровень воды, взрывники уже провели 25 подрывов льда и продолжают готовить новые заряды. По данным регионального МЧС на утро 11 мая уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка остановился на отметке 980 см при выходе на пойму 890 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводки в Иркутской области: 15 домов подтопило в селе Преображенка. В случае необходимости, спасатели готовы провести эвакуацию местных жителей. (подробности).

Режим ЧС ввели из-за осложнения паводковой обстановки в Катангском районе. На месте работают спасатели. (подробности).