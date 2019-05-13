СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-13T09:41:54+03:00

Вознаграждение в 10 тысяч рублей обещают за информацию о поджигателях в Тункинском нацпарке в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лесные пожары сейчас бушуют не только на территории Иркутской области, но и в соседних регионах. Так, например, в Тункинском национальном парке на майских праздниках произошел масштабный пожар. Площадь возгорания составила 483 гектара, в основном пострадал лесной массив. Возгорание началось днем 6-го мая в урочище Бойтог, а 8-го мая было ликвидировано. Однако руководство национального парка не захотело пускать ситуацию на самотек и собирается найти виновных в случившемся.

- Мы считаем, что причиной пожара стал поджог, так как очаги возгорания появились в нескольких частях леса одновременно, - сообщили в пресс-службе Тункинского национального парка. – Также в этот день не было гроз, которые могли стать катализатором возгорания.

На данный момент главными подозреваемыми являются местные рыбаки. На это указывает тот факт, что пожар распространился на лесной массив с берегов Иркута.

Представители администрации заповедной зоны готовы выплатить вознаграждение в 10 тысяч рублей тому, кто обладает информацией о поджигателях леса. Если вы знаете что-то о поджогах в Тункинском национальном парке, то сообщите об этом по телефону нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU