СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-13T10:11:27+03:00

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В честь 75-го юбилея подвига Героя Советского Союза Степана Погодаева в Братске состоялась памятная реконструкция штурма Сапун-горы.

8 мая 1944 года во время этого штурма Степан Погодаев закрыл своей грудью амбразуру вражеского ДОТа, дав возможность наступающей пехоте продвинуться вперед — к победе.

В инсценировке подвига было использовано стрелковое оружие военного времени и пиротехнические эффекты.

Затем у памятника Степану Погодаеву прошел митинг. К подножию монумента возложили памятную гирлянду.

- 75 лет назад примерно в это время наш земляк Степан Погодаев в Севастополе совершил свой бессмертный подвиг, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников. - Реконструкторы реалистично передали нам те события — одновременно и трагизм, и величие подвига героя братской земли. Мы должны сделать все, чтобы память о подвиге Степана Погодаева и всех наших земляках-героях осталась в истории на века.

События военного и послевоенного времени в Братске воссоздают регулярно. Такие мероприятия дают молодежи ценностные ориентиры, прививают патриотизм.

ИСТОЧНИК KP.RU