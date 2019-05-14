Футболисты из Иркутской области попали в расширенный состав сборной России на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020

14 Май 15:14 2019-05-14T15:14:41+03:00

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил расширенный состав на ближайшие игры национальной дружины. В список вновь вошли два футболиста из Иркутской области – иркутянин Роман Зобнин и братчанин Федор Кудряшов. Возможно, сибиряки примут участие в двух играх отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Напомним, 8 июня наша сборная сыграет со сборной Сан-Марино в Саранске. А 11 июня, в Нижнем Новгороде примет команду Кипра.

- Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. – Окончательный состав будет назван на следующей неделе.

Напомним, летом 2018 года Роман Зобнин и Федор Кудряшов выступали за сборную России на домашнем чемпионате мира, где наша национальная команда добралась до четвертьфинала. На клубном уровне Роман Зобнин сейчас выступает за московский «Спартак», а Федор Кудряшов этой зимой перешел в турецкий «Истанбул».

ИСТОЧНИК KP.RU