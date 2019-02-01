Защитника сборной России Федора Кудряшова встретили в турецком «Истанбуле» под «Калинку-Малинку»

Футболист из Братска Федор Кудряшов впервые в карьере сыграет за зарубежный клуб. В последний день зимнего трансферного окна, 31-летний защитник сборной России перешел в турецкий «Истанбул Башакшехир».

- Наш новый трансфер был подписан с Федором Кудряшовым на 1,5 года, - сообщает пресс-служба клуба из Турции. - Мы надеемся, что контракт будет выгоден нашему клубу и Федору Кудряшову, и желаем российскому футболисту успехов.

Кстати, встретили российского футболиста в «Истанбуле» очень креативно. Помимо фотографии Федора в форме своей новой команды, в официальном твиттере стамбульского клуба появился ролик с песней «Калинка-Малинка». Правда, пришлось ли Федору станцевать русский народный танец перед своими новыми партнерами по команде, неизвестно. По неофициальной информации, в «Истанбуле» сибиряк будет получать около 1 миллиона евро в год.

отец Федора Кудряшова Василий Васильевич самый преданный болельщик сына. Фото: личный архив Федора Кудряшова.

Напомним, в январе этого года Федор Кудряшов не стал продлевать контракт с казанским «Рубином», за который играл с 2017 года. Кстати, летом 2018-го Федор выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой добрался до четвертьфинала.

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Родился: 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан.

Заниматься футболом начал в секции братского «Сибиряка». Играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов.

Братчанин Федор Кудряшов №13 и иркутянин Роман Зобнин №11 в матче чемпионата мира против Уругвая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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