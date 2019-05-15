2019-05-15T04:13:47+03:00
Общество

На трех улицах Иркутска частично перекроют движение на два месяца

Соответствующие дорожные знаки появятся 3 июня
Мария КНЯЗЕВА
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На трех улицах Иркутска частично перекроют движение на два месяцаНа трех улицах Иркутска частично перекроют движение на два месяцаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето для коммунальщиков — пора проверки состояния труб, ремонта и проведение новых теплотрасс. Так, 3 июня в Иркутске начнется строительство нового участка тепловой сети.

- В связи с этим движение будет ограничено на трех улицах, - сообщает администрация города Иркутска.

Соответствующие дорожные знаки появятся на улице Костычева на участке от здания №30\25 до перекрестка с улицей Варламова, на улице Литвинова от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского, на улице Сурикова в районе пересечения с улицей Бурлова.

Проезд на данных участках откроют в конце июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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