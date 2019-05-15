На трех улицах Иркутска частично перекроют движение на два месяца
Лето для коммунальщиков — пора проверки состояния труб, ремонта и проведение новых теплотрасс. Так, 3 июня в Иркутске начнется строительство нового участка тепловой сети.
- В связи с этим движение будет ограничено на трех улицах, - сообщает администрация города Иркутска.
Соответствующие дорожные знаки появятся на улице Костычева на участке от здания №30\25 до перекрестка с улицей Варламова, на улице Литвинова от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского, на улице Сурикова в районе пересечения с улицей Бурлова.
Проезд на данных участках откроют в конце июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU