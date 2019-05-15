Сергей Левченко: Отопительный сезон в регионе завершается в плановом режиме

15 Май 07:28 2019-05-15T13:17:27+03:00

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие во Всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. На видеоконференции были подведены итоги отопительного сезона и поставлены задачи по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава Приангарья на совещании сообщил, что в регионе завершается отопительный период 2018 – 2019 годов - в южных населенных пунктах намечены плановые отключения тепла.

Сергей Левченко также отметил, что отопительный сезон был начат своевременно. В его рамках действовали все 1000 теплоисточников и 13 ТЭЦ. По состоянию на 13 мая фактический запас топлива сохраняется в рамках нормативного.

Замечаний по прохождению отопительного периода в городах Байкальске и Вихоревке не было. В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Байкальску были выделены субсидии в размере 86 млн рублей на разработку проектной документации для реконструкции системы теплоснабжения.

Сейчас в Иркутской области началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов. В рамках северного завоза уже отгружается топливо для доставки в отдаленные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU