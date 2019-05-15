2019-05-15T08:22:44+03:00
Общество

Доступ на территорию заброшенного долгостроя картографической фабрики в Иркутске запретят

Прокуратура обратилась с таким требованием в суд
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба прокуратуры Иркутской области.ФОТО: пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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Строить здание на ул. Красноказачьей, 23А в Иркутске начали еще в прошлом веке. Тогда минобороны РФ планировало разместить там картографическую фабрику. Однако вот уже 20 лет здание «радует» иркутян своим неприглядным видом. Долгострой представляет опасность и для подростков, которые то и дело норовят из любопытства его осмотреть, или бездомных, ночующих в заброшенном строении.

Прокурор Куйбышевского района Иркутска обратился в суд с требованием обязать региональное министерство имущественных отношений принять меры, препятствующие доступу неопределенного круга лиц внутрь объектов незавершенного строительства.

- Суд признал требования прокурора обоснованными и обязал министерство имущественных отношений региона принять соответствующие меры. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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