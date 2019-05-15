В Иркутской области подвели итоги конкурса «Почетная семья»

15 Май 12:35 2019-05-15T13:16:29+03:00

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В Иркутской области наградили победителей конкурса «Почетная семья». В дополнение к почетным званиям лидеры соревнования получили денежные призы. Конкурс проводился среди молодых, многодетных и приемных семей.

- В Международный день семьи мы вручаем премии победителям и участникам ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», - обратился к конкурсантам губернатор Приангарья Сергей Левченко. - Хочу выразить слова благодарности всем родителям, дети которых достигли особых успехов в учебе, творчестве, спорте и активно участвуют в общественной жизни. Особая признательность многодетным семьям, а также людям с «большим сердцем», взявшим на себя заботу не только о своих, но и о приемных детях. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Победу в номинации «Многодетная семья» одержали иркутяне Васильковы, которые воспитывают шестерых детей.

Лучшей «Приемной семьей» стали Олег и Наталья Ворожцовы из села Рысево Черемховского района. А в номинации «Молодая семья» победили Юрий и Анна Бужинаевы из поселка Сахюрта Ольхонского района.

ИСТОЧНИК KP.RU