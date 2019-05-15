2019-05-15T14:04:35+03:00
Спорт

ВХЛ: состав ангарского «Ермака» пополнили три новых игрока

В стан «оранжевых» перешли Кирилл Градусов, Роман Коньков и Евгений Болякин
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: состав ангарского «Ермака» пополнили три новых игрока. Фото: официальный сайт ВХЛВХЛ: состав ангарского «Ермака» пополнили три новых игрока. Фото: официальный сайт ВХЛ
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Очередное пополнение в составе ангарского «Ермака». Клуб подписал контракты с двумя нападающими и одним защитником. Итак, список новичков пополнили 22-летний Кирилл Градусов, 26-летний Роман Коньков и 29-летний Евгений Болякин.

- Кирилл Градусов ранее играл за «Молот-Прикамье», - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Роман Коньков выступал за клубы ВХЛ «Нефтяник», «Саров», а также играл в КХЛ за «Торпедо». В прошлом сезоне он начинал в «Соколе», потом перешел в «Буран». Евгений Болякин в основном играл в чемпионате Казахстана, но выступал и в ВХЛ, за «Казцинк-Торпедо», и «Зауралье». Отметился он и в КХЛ в играх за московский «Спартак» и хабаровский «Амур».

Напомним, в это межсезонье «оранжевые» уже продлили контракты с 12 хоккеистами, которые были в составе ангарской дружины в прошлом сезоне, а также подписали новичков. Прошедший же сезон стал одним из худших в истории «Ермака». Ангарчане не смогли пробиться в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ 28-е место из 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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