Камеры устанавливают в лесах Иркутска
Предотвратить палы травы, вырубку деревьев и образование стихийных свалок. Для этих целей в лесах Иркутска устанавливают фото и видеофиксаторы. Данные с них отправляются на специальный сервер.
- Информация поступает в реальном времени, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Так мы не только можем узнать нарушителя, но и быстро среагировать, приехать на место происшествия.
О количестве приборов не сообщается, однако, их локации постоянно будут менять. Переносить туда, где учащаются нарушения. Их разместят около заездов в лес, вблизи автодорог и садоводств. Камеры работают в автономном режиме, видимость — 250 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU