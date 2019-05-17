2019-05-17T04:42:21+03:00
Общество

Камеры устанавливают в лесах Иркутска

С помощью фотоловушек уже были наказаны нарушители
Мария КНЯЗЕВА
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Камеры устанавливают в лесах Иркутска. Фото: администрация ИркутскаКамеры устанавливают в лесах Иркутска. Фото: администрация Иркутска
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Предотвратить палы травы, вырубку деревьев и образование стихийных свалок. Для этих целей в лесах Иркутска устанавливают фото и видеофиксаторы. Данные с них отправляются на специальный сервер.

- Информация поступает в реальном времени, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Так мы не только можем узнать нарушителя, но и быстро среагировать, приехать на место происшествия.

О количестве приборов не сообщается, однако, их локации постоянно будут менять. Переносить туда, где учащаются нарушения. Их разместят около заездов в лес, вблизи автодорог и садоводств. Камеры работают в автономном режиме, видимость — 250 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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