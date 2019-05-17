Лесные пожары в Иркутской области: 17 мая действует два очага возгорания
Пожароопасный сезон в Иркутской области не снижает оборотов. Каждый день в лесах региона появляются новые очаги возгорания. К счастью, их обнаруживают вовремя. Так 16 мая в Приангарье нашли и потушили четыре новых пожара.
- Горел лес на территории 22,1 га в Усольском, Иркутском, Зиминском и Братском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Возгорания ликвидированы.
На данный момент, утро 17 мая, бушует пламя на площади 44 га в Осинском и Ольхонском районах. Также в локализованном состоянии остаются два пожара — по одному в Усольском и Иркутском районах. Их общая площадь 1509 га.
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ИСТОЧНИК KP.RU