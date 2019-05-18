2019-05-18T07:18:23+03:00
Происшествия

Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области

Горит 1 511 гектаров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Четыре лесных пожара действуют в Иркутской областиЧетыре лесных пожара действуют в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. По сообщению Авиалесоохраны, по состоянию на субботу, 18 мая, в Приангарье по-прежнему действуют четыре пожара. Горит 1 511 гектаров леса. Для сравнения, накануне также действовало четыре очага на площади 1 553 гектара. В соседней Бурятии сейчас три очага, горит 280 гектаров.

Напомним, в большинстве случаях виной пожаров становится человеческий фактор, а именно пал сухой травы. То, что многие сибиряки продолжают игнорировать предупреждения спасателей, говорит и статистика. Всего в этом году зарегистрировано уже 249 лесных пожаров. Это на 106 больше по сравнению с аналогичным периодом весны 2018-го

Теперь виновников, МЧС ищут через сотовых операторов. Спасатели направляют им запрос, а они оперативно предоставляют места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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