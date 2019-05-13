Лесные пожары в Иркутской области: помогают или мешают добровольцы тушить огонь

Это сейчас на улице свежо и прохладно. Гулять по городу - одно удовольствие. А начинались длинные выходные в Иркутске, как в фильме «Сайлент хилл». Смог от разбушевавшихся лесных пожаров повис над городом поздним вечером 8 мая. Многие действительно напугались и начали сеять панику. Соцсети запестрили постами с фотографиями задымленных улиц и трасс с нулевой видимостью. Далее градус только поднимался! Самые активные, не разобравшись в ситуации, начали писать о сгоревших дотла поселках и деревнях.

Паника и фейки в соцсетях

Ничего подобного не было и в помине. Ни одно сообщение об исчезнувших с лица земли населенных пунктах в Приангарье не подтвердилось. Оказалось, что дым в Иркутск принесло от лесного пожара, находящегося в 40 км от города. Но то, что из-за сильного ветра огонь действительно подходил вплотную и угрожал Большому Голоустному, Тихоновой Пади, Горохово, Ширяева и Усть-Балею - факт.

- В майские праздники угроза селам и поселкам Прибайкалья от природных пожаров создавалась 37 раз, - подтверждают в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ни один населенный пункт при этом не пострадал. Вот и на данный момент угрозы для жителей нет. И за распространение паники тоже придется ответить…

- Были отмечены не соответствующие действительности рапорта с мест: например, о полной утрате населенного пункта, - было заявлено на КЧС заместителем губернатора Русланом Болотовым. - Информация, которая не соответствовала действительности, размещалась и в соцсетях.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести расследование подобных случаев.

- За это предусмотрена ответственность. Ложь была выпущена в эфир. При этом еще и силы, и средства отвлекались, - подчеркнул глава региона.

На вечер 13 мая в Приангарье четыре лесных пожара.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тушат добровольцы

А теперь к ситуации сегодняшнего дня. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Иркутском и Боханском районах. На вечер 13 мая по всей Иркутской области действовало всего четыре пожара общей площадью около 1700 гектаров: два – в Иркутском районе, по одному – в Ангарском и Усольском. Это цифры министерства лесного комплекса. Для сравнения: в праздничный день 9 Мая горело более 16 тыс. гектаров. А по количеству пожаров (27) Приангарье вырвалось в лидеры по всей стране, намного опередив такие проблемные регионы, как Забайкалье и Красноярский край.

Как оказалось, в распространении панических слухов виноваты и представители некоторых поселений, которые оказались не готовы к сильному стрессу.

Конечно, в борьбе со стихией помогли кратковременные дожди, но немалую лепту внесли и добровольцы, которые вышли на защиту поселков вместе с МЧС и местными жителями. Например, иркутяне Артем Скороходов и Даниил Серебренников. Парни в свободное от основной работы время в соцсетях и мессенджерах создали группу «111.62», в которую начали вступать все.

- Только на один пожар в Ангарском районе 11 мая собралось 120 человек, - рассказывает Даниил Серебренников. - Конечно, в огонь, а тем более в верховые пожары мы не лезем и людей не пускаем. В основном мы дотушивали дымящиеся очаги. Все делали подручными средствами - например, лопатами. Также организовывали подвоз воды спасателям на машинах.

Отбивать от огня Большое Голоустное на кромке леса помогала и добровольная пожарная команда. У этих волонтеров с инфраструктурой дела обстоят получше: есть своя пожарная машина и ранцы. Вступить в их ряды также несложно. Для этого достаточно обратиться к администраторам групп «Молодежный пожарно-спасательный отряд Иркутска» либо «Пожарная охрана Иркутской области».

- Главное желание и здоровье, - говорит один из активистов Роман Гостев. – Если вы способны оказывать помощь в тушении, то станете добровольным пожарным. Если нет, можно проводить профилактическую работу или мониторинг. Кстати, если вы вступите в ряды добровольцев, у вас появится возможность бесплатно пройти учебные курсы на базе ГУ МЧС России.

К слову, спасатели инициативу сибиряков-волонтеров, которые сами готовы отстаивать свои и чужие дома, поддерживают. Но предупреждают: отправляться в охваченный огнем лес нужно только под руководством профессиональных пожарных.

- Брать лопаты и хаотично идти закидывать огонь неправильно, - отмечают эксперты ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ведь необученный человек может просто растеряться, если на него пойдет огонь, или заблудиться. И такие случаи бывали не раз. Что касается ситуации, которая произошла вечером 8 мая, то у нас нет сомнений, что люди специально распространяли информацию о сгоревших поселках, сеяли панику. Зачем? Вопрос. Доходило до абсурда. Например, писали, что в Тихоновой Пади сгорела вышка сотовой связи, а на самом деле ее там и не было. Мы проехались по всем поселкам, про которые говорилось. Ни один дом там не сгорел.

Виновники - мы сами

О причинах лесных пожаров этой весной в МЧС говорили уже не раз. В большинстве случаев виной всему - человеческий фактор, а именно пал сухой травы. То, что многие сибиряки продолжают игнорировать предупреждения спасателей, говорит и статистика. Всего в этом году зарегистрировано уже 249 лесных пожаров. Это на 106 больше по сравнению с аналогичным периодом весны 2018-го. Выгорело уже 49 640 гектаров тайги. Сейчас вход в лес запрещен под любым предлогом. Но некоторые игнорируют запреты и едут на шашлычки.

- Только за майские праздники мы составили 358 протоколов, - продолжают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – И 208 из них как раз за сжигание травы и мусора. Возбуждено 11 уголовных дел. Но на этом работа не заканчивается. Чтобы найти виновников, мы заключили договоры с операторами сотовой связи и теперь будем искать виновников через них. Выглядит это так: мы направляем им запрос, а они оперативно предоставляют нам места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров. Это очень сокращает время.

Тем временем в центральных и южных районах области продолжает сохраняться пожароопасность лесов 4-го и 5-го класса. Помочь работникам лесного хозяйства, спасателям и добровольцам в тушении должны дождь и мокрый снег, которые сегодня прогнозируют в Приангарье.