2019-05-19T05:34:35+03:00
Общество

МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений

Чаще всего это захламленные пути эвакуации и неисправные электросети
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений.МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Уже совсем чуть-чуть осталось до конца учебного года. Тысячи школьников с нетерпением ждут каникул. А их родители уже выбирают, куда отправить свое чадо на лето. Так в Иркутской области в этом году заработают 843 детских оздоровительных учреждения, среди них 17 санаторных, 67 загородных, 29 палаточных и 19 лагерей труда и отдыха. И еще 711 школьных площадок. Но перед стартом сезона им еще предстоит пройти проверки на пожарную безопасность.

- На 67 объектах найдено 298 нарушений, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Чаще всего это захламленные пути эвакуации, несправные электросети и пожарные сигнализации.

В ведомстве отмечают, что тех, кто не исправит недочеты в безопасности, не допустят к работе в этом курортном сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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