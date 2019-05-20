2019-05-20T09:18:03+03:00
Происшествия

Украл два телефона и машинку для стрижки: жителя Черемхово приговорили к двум годам колонии

Мужчина уже имел непогашенную судимость и находился на испытательном сроке
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Украл два телефона и машинку для стрижки: жителя Черемхово приговорили к двум годам колонии.Украл два телефона и машинку для стрижки: жителя Черемхово приговорили к двум годам колонии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Черемхово огласили приговор местному жителю, который ограбил своего собутыльника. 39-летний мужчина выпивал в гостях у своего приятеля. Когда хозяин дома уснул, сибиряк украл у него два сотовых телефонов, машинку для стрижки волос и еду на общую сумму 3200 рублей.

Это произошло спустя всего три недели после того, как черемховец был осужден на 1 год лишения свободы условно за кражу. Кроме этого, мужчина имел непогашенную и не снятую судимость, которую получил еще 2015 году.

- Несмотря на то, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, судья пришел к выводу, что условное наказание не повлияет на похитителя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Его приговорили к годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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