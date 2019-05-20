Пьяный лихач на «Nissan Tiida» во время погони сбил двух полицейских в Аларском районе
Погоню за автомобилем «Nissan Tiida», пришлось начать инспекторам ГИБДД из поселка Кутулик после того, как водитель японского авто проигнорировал их требования остановиться. Вместо этого, нарушитель нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские включили сирену и бросились за ним. Во время погони, инспекторы через громкоговоритель, требовали лихача остановиться, но затормозил он лишь, когда заехал в тупик. В тот момент, когда инспекторы попытались вытащить водителя из салона, тот резко сдал назад, сбив полицейских и протаранив их служебный автомобиль.
Пьяный лихач во время погони сбил полицейских в Иркутской области.
- С разрывами связок суставов и другими травмами сотрудников доставили в больницу, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Что касается нарушителя, то им оказался ранее судимый 32-летний житель Аларского района, у которого даже не было водительских прав. Кроме того, он сел за руль пьяным. За грубые нарушения правил дорожного движения, на него составлены административные протоколы.
Но это еще не все. В отношении водителя «Nissan Tiida» возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ну а дожидаться суда, лихач будет под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU