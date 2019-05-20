2019-05-20T09:20:51+03:00
Авто

Пьяный лихач на «Nissan Tiida» во время погони сбил двух полицейских в Аларском районе

Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пьяный лихач во время погони сбил двух полицейских в Аларском районеПьяный лихач во время погони сбил двух полицейских в Аларском районе
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Погоню за автомобилем «Nissan Tiida», пришлось начать инспекторам ГИБДД из поселка Кутулик после того, как водитель японского авто проигнорировал их требования остановиться. Вместо этого, нарушитель нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские включили сирену и бросились за ним. Во время погони, инспекторы через громкоговоритель, требовали лихача остановиться, но затормозил он лишь, когда заехал в тупик. В тот момент, когда инспекторы попытались вытащить водителя из салона, тот резко сдал назад, сбив полицейских и протаранив их служебный автомобиль.

Пьяный лихач во время погони сбил полицейских в Иркутской области.

- С разрывами связок суставов и другими травмами сотрудников доставили в больницу, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Что касается нарушителя, то им оказался ранее судимый 32-летний житель Аларского района, у которого даже не было водительских прав. Кроме того, он сел за руль пьяным. За грубые нарушения правил дорожного движения, на него составлены административные протоколы.

Но это еще не все. В отношении водителя «Nissan Tiida» возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ну а дожидаться суда, лихач будет под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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